Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции (СВО) составили более 1 400 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Так, в зоне "Север" противник потерял более 165 военных и 3 боевые бронемашины. В зоне "Запад" - до 240 военнослужащих, а также 2 бронемашины, включая бронетранспортер M113 производства США. В зоне "Юг" потери противника составили до 245 человек и танк, а также 5 бронемашин, включая бронетранспортер M113.

В зоне "Центр" ВСУ потеряли более 515 военных, 6 бронемашин. В зоне "Восток" - более 160 военнослужащих, 3 бронемашины. В зоне ответственности группировки "Днепр" уничтожено до 75 военнослужащих, указали в МО РФ.

Кроме того, отмечается, что за прошедшие сутки в зоне СВО уничтожено 21 артиллерийское орудие ВСУ, 47 автомобилей, 6 станций радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов.