Трамп заявил о готовности 16 мая приехать в Турцию на переговоры по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости он готов в пятницу прибыть в Стамбул, где на 15 мая намечены первые с 2022 года прямые контакты между Москвой и Киевом.

"Я думаю, что у нас все хорошо пройдет с Россией и Украиной. Задумайтесь: еженедельно погибают в среднем 5 тыс. солдат. Посмотрим, как с этим можно покончить", - сказал американский лидер представителям деловых кругов США и Катара в Дохе.

"Я полагал, что президент России Владимир Путин не приедет, если там не будет меня. Я уже сказал, что не знаю, поедет ли он туда, если там не будет меня. Госсекретарь Марко Рубио там, он проводит фантастическую работу", - отметил Трамп.

В минувшее воскресенье Путин заявил, что РФ предлагает украинским властям возобновить прерванные ими в 2022 году прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле для устранения первопричин конфликта и, возможно, достижения прекращения огня. Владимир Зеленский заявил о намерении прибыть в Стамбул в четверг.

14 мая президент РФ утвердил состав российской делегации на предстоящих переговорах в Стамбуле. Делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Кроме того, в нее вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.