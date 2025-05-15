Мурашко: россияне потребляют сахара в пять раз больше рекомендуемых норм

Жители России потребляют сахара в пять раз больше от рекомендуемых медиками норм, вместе с тем среднее потребление соли по стране превышает норму в 2,5 раза. На это обратил внимание глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

"Сегодня население России потребляет сахара в пять раз больше от рекомендуемых специалистами в этой области норм. В 2,5 раза потребляем больше соли. Это то, что не может не отразиться на здоровье людей. Об этом не стоит забывать. Досаливать, сладкие напитки, сладкие продукты - это реальная угроза", - подчеркнул Мурашко.

Он отметил, что россияне стали меньше есть рыбы, но превышать рекомендуемую норму потребления мясных продуктов почти на 6%. При этом граждане едят недостаточно ягод и овощей. "Мы до рекомендуемых норм, в среднем по стране, недобираем около 60-65%. И по овощам необходимо увеличивать объем потребления до 70%. Люди в своем рационе должны об этом помнить", - указал министр.