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Захарова: территория Украины уменьшается каждый раз, когда Киев срывает переговоры
15 мая 2025 / 15:59
Захарова: территория Украины уменьшается каждый раз, когда Киев срывает переговоры
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Территория Украины уменьшается каждый раз, когда киевский режим срывает переговоры. На этом акцентировала внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Она привела цитату министра иностранных дел России от 28 сентября 2024 года. По словам дипломата, если вы хотите понять взаимосвязь между переговорным процессом и территориями, я напомню о словах Сергея Лаврова о том, что Украина сохранила бы за собой часть Донбасса, если бы достигнутые на переговорах в апреле 2022 года в Стамбуле договоренности были выполнены.

"Но с каждым разом, отметил Сергей Викторович, когда срывается договоренность, на которую всегда идет Россия, Украина становится меньше. Я думаю, вот эту цитату было бы правильно сегодня помнить всем тем, кто ищет взаимосвязь между переговорным процессом и размерами территории", - указала Захарова.

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