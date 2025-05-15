Территория Украины уменьшается каждый раз, когда киевский режим срывает переговоры. На этом акцентировала внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Она привела цитату министра иностранных дел России от 28 сентября 2024 года. По словам дипломата, если вы хотите понять взаимосвязь между переговорным процессом и территориями, я напомню о словах Сергея Лаврова о том, что Украина сохранила бы за собой часть Донбасса, если бы достигнутые на переговорах в апреле 2022 года в Стамбуле договоренности были выполнены.

"Но с каждым разом, отметил Сергей Викторович, когда срывается договоренность, на которую всегда идет Россия, Украина становится меньше. Я думаю, вот эту цитату было бы правильно сегодня помнить всем тем, кто ищет взаимосвязь между переговорным процессом и размерами территории", - указала Захарова.