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Роналду удерживает звание самого высокооплачиваемого спортсмена по версии Forbes
15 мая 2025 / 16:17
Роналду удерживает звание самого высокооплачиваемого спортсмена по версии Forbes
© EFE/ RODRIGO JIMENENZ/ТАСС

По версии журнала Forbes звание самого высокооплачиваемого спортсмена сохранил пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий футбольного клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания.

Так, Роналду в период с 1 мая 2024 года по 1 мая 2025-го заработал $275 млн. Из них $225 млн составили зарплата и различные бонусы, $50 млн - спонсорские контракты. Ранее сообщалось, что Роналду признавался самым высокооплачиваемым спортсменом планеты в 2023 и 2024 годах.

На второй строчке списка расположился четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американский защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри (общий заработок - $156 млн; $56 млн зарплата + $100 млн - спонсорские контракты). Третьим стал британский боксер Тайсон Фьюри ($146 млн; $140 млн + $6 млн).

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" нападающий американского "Интер Майами" аргентинец Лионель Месси занял нынешнем рейтинге пятую позицию. За указанный период он заработал $135 млн ($60 млн + $75 млн). Его опередил американец Дакота Прескотт, выступающий за клуб "Даллас" в Национальной футбольной лиге (NFL), доход которого составил $137 млн ($127 млн + $10 млн).

Кроме того, в десятку вошли американский баскетболист Леброн Джеймс ($133 млн), доминиканский бейсболист Хуан Сото ($114 млн), французский футболист Карим Бензема ($104 млн), японский бейсболист Сёхей Охтани ($102,5 млн) и американский баскетболист Кевин Дюрант ($101,4 млн). 

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