Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
15 мая 2025 / 18:53
КОТИРОВКИ
USD
15/05
97.9241
EUR
15/05
104.8872
Новости часа
Лавров считает Зеленского "жалким человеком" Роналду удерживает звание самого высокооплачиваемого спортсмена по версии Forbes
Москва
15 мая 2025 / 18:53
Котировки
USD
15/05
97.9241
0.0000
EUR
15/05
104.8872
0.0000
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Политолог Макаренко: в переговорах с США Иран не хочет потерять лицо
Политолог Макаренко: в переговорах с США Иран не хочет потерять лицо
Вброс по МН17 нацелен на
срыв визита премьера
Малайзии
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Политика / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Политика
Лавров считает Зеленского "жалким человеком"
15 мая 2025 / 16:28
Лавров считает Зеленского "жалким человеком"
© Виталий Белоусов/ POOL/ ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского "жалким человеком", комментируя его требование о личном присутствии на переговорах по Украине в Стамбуле президента России Владимира Путина.

"Сначала Зеленский делал какие-то там заявления, что он требует, чтобы Путин прибыл лично. Жалкий человек. Всем же понятно, кроме его самого и тех, кто его кукловодит", - отметил Лавров в ходе торжественного заседания Дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры".

Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Политолог Макаренко: в переговорах с США Иран не хочет потерять лицо
Политолог Макаренко: в переговорах с США Иран не хочет потерять лицо
Вброс по МН17 нацелен на
срыв визита премьера
Малайзии
Сергей Лавров
Все интервью
16:28
Лавров считает Зеленского "жалким человеком"
16:17
Роналду удерживает звание самого высокооплачиваемого спортсмена по версии Forbes
15:59
Захарова: территория Украины уменьшается каждый раз, когда Киев срывает переговоры
15:45
Мурашко: россияне потребляют сахара в пять раз больше рекомендуемых норм
15:22
Песков опроверг возможность участия Путина в переговорах в Стамбуле
15:19
Трамп заявил о готовности 16 мая приехать в Турцию на переговоры по Украине
15:05
Стоимость нефти Brent на бирже ICE снижается более чем на 3%
14:57
Суточные потери ВСУ в зоне СВО превысили 1 400 военных
14:47
Рютте заявил о необходимости сделать НАТО "более смертоносной"
14:42
Аксенов: с 2014 года в экономику Крыма вложили свыше 2 трлн рублей
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры