Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского "жалким человеком", комментируя его требование о личном присутствии на переговорах по Украине в Стамбуле президента России Владимира Путина.

"Сначала Зеленский делал какие-то там заявления, что он требует, чтобы Путин прибыл лично. Жалкий человек. Всем же понятно, кроме его самого и тех, кто его кукловодит", - отметил Лавров в ходе торжественного заседания Дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры".