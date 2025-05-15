Политика
Лавров считает Зеленского "жалким человеком"
15 мая 2025 / 16:28
© Виталий Белоусов/ POOL/ ТАСС
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского "жалким человеком", комментируя его требование о личном присутствии на переговорах по Украине в Стамбуле президента России Владимира Путина.
"Сначала Зеленский делал какие-то там заявления, что он требует, чтобы Путин прибыл лично. Жалкий человек. Всем же понятно, кроме его самого и тех, кто его кукловодит", - отметил Лавров в ходе торжественного заседания Дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры".