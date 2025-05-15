Трамп прилетел в ОАЭ, завершая свое ближневосточное турне

Президент США Дональд Трамп прибыл в Объединенные Арабские Эмираты, которые значатся последним пунктом в его ближневосточного турне. Борт американского лидера Air Force One сел в международном аэропорту Абу-Даби, передает телеканал Sky News Arabia.

Свой краткий визит в Катар Трамп завершил выступлением перед американскими военнослужащими на авиабазе Аль-Удейд - крупнейшем военном объекте США на Ближнем Востоке. Ожидается, что переговоры в Абу-Даби будут сконцентрированы на вопросах сотрудничества между США и ОАЭ в области искусственного интеллекта и передовых технологий.

Поездка президента США по странам Персидского залива длится уже три дня и сопровождается заключением крупных экономических сделок. В их числе - пакет соглашений и инвестиционных обязательств между США и Саудовской Аравией на сумму $600 млрд, а также контракт на поставку катарской авиакомпании Qatar Airways до 210 широкофюзеляжных самолетов Boeing.

В рамках визита в Абу-Даби Трамп намерен встретится с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и другими высокопоставленными чиновниками. ОАЭ нацелены стать одним из мировых лидеров в области ИИ и рассчитывают на поддержку нового американского руководства. Экс-президент США Джо Байден ввиду роста напряженности между Вашингтоном и Пекином ужесточил ограничения на экспорт передовых чипов, применяемых в современных центрах обработки данных.

По информации агентства Reuters, власти США и ОАЭ достигли предварительного соглашения о ежегодных поставках до 500 тысяч самых современных чипов Nvidia, которые ближневосточная страна сможет использовать для развития ИИ.