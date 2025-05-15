Украинский актер Максим Нелипа ликвидирован в зоне СВО

Украинский актер и телеведущий Максим Нелипа, служивший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом информировало украинское издание "Страна", ссылаясь на супругу актера.

Сообщается, что Нелипа погиб еще 12 мая. На каком участке фронта погиб актер не уточняется.

По данным "Страны", Максим Нелипа в свое время играл в КВН, затем стал участником украинского юмористического проекта "Дизель шоу". Исполнил роли в ряде украинских фильмов. В ВСУ вступил в марте 2022 года.