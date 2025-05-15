С Николя Саркози досрочно сняли электронный браслет

Экс-президент Франции Николя Саркози смог досрочно завершить отбытие домашнего ареста по делу о торговле влиянием и давлении на следствие и теперь больше не должен носить электронный браслет. Об этом со ссылкой на прокуратуру Парижа информировало агентство AFP.

Сообщается, что приговор вступил в силу только после решения Кассационного суда, вынесенного в декабре прошлого года. Несмотря на то, что Саркози был приговорен к году лишения свободы, суд принял его ходатайство о досрочном освобождении, учитывая его преклонный возраст. Так, 70-летний политик пробыл под домашним арестом три месяца, и в четверг с него сняли электронный браслет, надетый для отслеживания 7 февраля.

В 2021 году парижский суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием.