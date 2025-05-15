AFP: Зеленский не будет участвовать в переговорах по Украине в Стамбуле

Владимир Зеленский не поедет в Стамбул для участия в переговорах по украинскому урегулированию, передает Agence France-Presse.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом он сообщил, что делегацию возглавит украинский министр обороны Рустем Умеров.

Зеленский заявил, что принял решение направить представителей в Стамбул, чтобы сделать хотя бы первые шаги к окончанию военных действий, а именно согласовать режим прекращения огня.