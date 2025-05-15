Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью

Трудно сказать, зачем Зеленский приехал в Турцию. Путин сказал, что Россия хочет продолжить стамбульские переговоры, прерванные в 2022 году. Это было продемонстрировано предложением места – Стамбул, и тем, что, как и три года назад, российскую делегацию возглавил Мединский.

Зеленский решил, что переговоры будут вести с ним и раскритиковал уровень российской делегации. А потом и вовсе заявил, что готов говорить только о перемирии.

О переговорах есть старая хорошая присказка: «одной рукой в ладоши не хлопнешь». Так вот, для того, чтобы чего-то достичь на переговорах, надо хлопать двумя руками и слышать, что говорит другая сторона.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог и журналист Юрий Светов.



Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/07ea6f132518dd1c3e6b758940183a2a/

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