Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
15 мая 2025 / 20:26
КОТИРОВКИ
USD
15/05
97.9241
EUR
15/05
104.8872
Новости часа
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью Путин продлил на два года план обороны Российской Федерации
Москва
15 мая 2025 / 20:26
Котировки
USD
15/05
97.9241
0.0000
EUR
15/05
104.8872
0.0000
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Вброс по МН17 нацелен на
срыв визита премьера
Малайзии
Сергей Лавров
Все интервью
/ Украина / Политика / Кризис на Украине / Переговоры по Украине
Политика
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
15 мая 2025 / 19:41

Трудно сказать, зачем Зеленский приехал в Турцию. Путин сказал, что Россия хочет продолжить стамбульские переговоры, прерванные в 2022 году. Это было продемонстрировано предложением места – Стамбул, и тем, что, как и три года назад, российскую делегацию возглавил Мединский.

Зеленский решил, что переговоры будут вести с ним и раскритиковал уровень российской делегации. А потом и вовсе заявил, что готов говорить только о перемирии.

О переговорах есть старая хорошая присказка: «одной рукой в ладоши не хлопнешь». Так вот, для того, чтобы чего-то достичь на переговорах, надо хлопать двумя руками и слышать, что говорит другая сторона.
Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  политолог и журналист Юрий Светов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/07ea6f132518dd1c3e6b758940183a2a/

-0-

 

Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Вброс по МН17 нацелен на
срыв визита премьера
Малайзии
Сергей Лавров
Все интервью
18:39
Путин продлил на два года план обороны Российской Федерации
18:17
Трамп считает самым позорным днем для США вывод войск из Афганистана в 2021 году
17:55
Мурашко: в России до 25% детей страдают ожирением
17:38
AFP: Зеленский не будет участвовать в переговорах по Украине в Стамбуле
17:19
С Николя Саркози досрочно сняли электронный браслет
17:04
Украинский актер Максим Нелипа ликвидирован в зоне СВО
16:43
Трамп прилетел в ОАЭ, завершая свое ближневосточное турне
16:28
Лавров считает Зеленского "жалким человеком"
16:17
Роналду удерживает звание самого высокооплачиваемого спортсмена по версии Forbes
15:59
Захарова: территория Украины уменьшается каждый раз, когда Киев срывает переговоры
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры