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Мурашко: в России до 25% детей страдают ожирением
15 мая 2025 / 17:55
Мурашко: в России до 25% детей страдают ожирением
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

В России доля детей с ожирением достигает 25%, что может негативно сказаться на развитии у них репродуктивной функции. На это обратил внимание глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

"До 25% детей страдают ожирением, излишней массой тела и здесь мы видим, как раз фактор гиподинамии, здесь мы видим больше фактор именно нарушения рационального питания, в том числе и распространенность сладких продуктов, индустриальной еды, которая все больше и больше входит в нашу жизнь. Поэтому молодые мамы должны об этом помнить. Важно просто понять, что с этим нужно бороться", - отметил он.

По словам министра, ожирение влияет на репродуктивную функцию ребенка, в частности на развитие женского организма и гормональной регуляции, а у мальчиков заболевание может негативно повлиять на репродуктивную функцию. 

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