Трамп считает самым позорным днем для США вывод войск из Афганистана в 2021 году

Вывод американских войск из Афганистана стал самым позорным днем в истории США. Соответствующую точку зрения выразил американский президент Дональд Трамп, выступая на американской военной базе Аль-Удейд в Катаре.

"На мой взгляд, это был самый позорный день в истории Соединенных Штатов, и мы не допустим, чтобы подобное повторилось снова", - подчеркнул он.

14 апреля 2021 года занимавший на тот момент пост президента США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. На пике операции в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане составляла более 150 тыс. человек.

Вывод американских войск начался в мае 2021 года. Основные боевые части США и НАТО покинули Афганистан в 2014 году. Полностью американские военнослужащие оставили страну к началу сентября 2021 года.