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Путин продлил на два года план обороны Российской Федерации
15 мая 2025 / 18:39
Путин продлил на два года план обороны Российской Федерации
© Александр Казаков/ ТАСС

Президент России Владимир Путин своим указом продлил на двухлетний срок план обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы. Соответствующий документ опубликован.

"Слова "на 2021-2025 годы" заменить словами "на 2021-2027 годы", - следует из текста указа.

Предыдущий план был введен в действие 12 ноября 2020 года.

Первый в истории план обороны РФ был утвержден в январе 2013 года. В нем отражены потенциальные риски, угрозы безопасности государства, увязаны действия по таким базовым направлениям, как развитие вооруженных сил и реализация программ вооружения, мобилизационная подготовка и территориальная оборона.

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