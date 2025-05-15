Зеленский: делегация Украины в Стамбуле будет обсуждать прекращение огня

Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на переговорах в Стамбуле намерена обсудить с российской стороной прекращение огня.

"Мандат у членов делегации будет, прекращение огня - вопрос номер один", - сказал он во время брифинга по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Зеленский также назвал правильным путь прямых переговоров, который инициировала Россия.

"Путь, когда русские говорят про прямые переговоры, - правильный. Поэтому выбранное направление прямых переговоров правильное, что с этим будет - не знаю", - указал он.

В минувшее воскресенье президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва предлагает киевским властям возобновить прерванные ими в 2022 году прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле для устранения первопричин конфликта и, возможно, достижения прекращения огня.