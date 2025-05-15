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WADA восстановило в правах Национальное антидопинговое агентство Ирана
15 мая 2025 / 19:18
WADA восстановило в правах Национальное антидопинговое агентство Ирана
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановило в правах Национальное антидопинговое агентство Ирана, вернув ему статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба организации.

В среду, 14 мая, состоялось голосование, в ходе которого исполнительный комитет WADA одобрил пересмотренную рекомендацию комитета по соответствию (CRC) о внесении антидопингового агентства Ирана в "список наблюдения" международной организации.

Исполком дал антидопинговому агентству Ирана четыре месяца на выполнение плана корректирующих действий. 

В ходе заседания исполнительного комитета WADA 27 марта 2025 года иранское антидопинговое агентство было обвинено в нарушениях в области тестирований, которые были зафиксированы в ходе анкетирования по статусу соответствия кодексу (CCQ). 

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