Президент США Дональд Трамп считает, что Украина при предыдущем американском лидере Джо Байдене получила от Вашингтона $350 млрд помощи так легко, будто "забрала конфету у ребенка".

"Я очень надеюсь, что Россия и Украина смогут что-нибудь сделать, поскольку это нужно остановить. Не только из-за того, что мы потратили на это $350 млрд. При этом без какой-либо отчетности, просто отдали им деньги. Возможно, это была крупнейшая распродажа в истории. Каждый раз, когда Владимир Зеленский приезжал в США, он уезжал с сотней миллиардов. Отличная сделка. То же самое, что отобрать конфету у ребенка. Но это была предыдущая администрация, нынешняя придерживается более жесткого подхода", - сказал глава Белого дома при общении с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе.