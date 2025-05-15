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Трамп: Украина забрала у США $350 млрд, "как конфету у ребенка"
15 мая 2025 / 19:35
Трамп: Украина забрала у США $350 млрд, "как конфету у ребенка"
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина при предыдущем американском лидере Джо Байдене получила от Вашингтона $350 млрд помощи так легко, будто "забрала конфету у ребенка".

"Я очень надеюсь, что Россия и Украина смогут что-нибудь сделать, поскольку это нужно остановить. Не только из-за того, что мы потратили на это $350 млрд. При этом без какой-либо отчетности, просто отдали им деньги. Возможно, это была крупнейшая распродажа в истории. Каждый раз, когда Владимир Зеленский приезжал в США, он уезжал с сотней миллиардов. Отличная сделка. То же самое, что отобрать конфету у ребенка. Но это была предыдущая администрация, нынешняя придерживается более жесткого подхода", - сказал глава Белого дома при общении с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе.

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