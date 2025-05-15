Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью газете Die Zeit заявил, что сертификация газопровода "Северный поток - 2" не планируется.

"На сегодняшний день у "Северного потока - 2" нет лицензии на эксплуатацию, и это не должно измениться", - сказал он, отвечая на вопрос о том, "исключено ли, что германское правительство под его руководством может дать разрешение на эксплуатацию трубопровода".

"Северный поток - 2" был продолжением одноименного проекта и должен был нарастить поставки российского газа в Европу через Германию. Он был полностью проложен, но так и не введен в строй. Его сертификацию прервали при канцлере Олафе Шольце 22 февраля 2022 года после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР).

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG информировала о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зафиксировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.