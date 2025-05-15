Мединский: конечная цель переговоров с Украиной - установление мира

Цель прямых переговоров РФ с украинской стороной - установление долгосрочного мира и решение первопричин кризиса. Об этом заявил глава российской делегации, которая находится в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, исключив базовые первопричины конфликта", - указал Мединский.

"Делегация настроена конструктивно на поиск возможных развязок и точек соприкосновения", - отметил он.

В минувшее воскресенье президент России Владимир Путин предложил украинским властям возобновить прерванные ими в 2022 году прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.

Накануне вечером глава государства утвердил состав российской делегации и экспертов для переговоров с Киевом. Ее возглавил Мединский. В нее также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.