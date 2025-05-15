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Сийярто заявил, что Украина опасна для НАТО
15 мая 2025 / 20:37
Сийярто заявил, что Украина опасна для НАТО
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Украина опасна для Североатлантического альянса, так как продолжающийся на ее территории вооруженный конфликт может расшириться и вызвать прямое столкновение блока с Россией. Соответствующую точку зрения изложил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в неформальной встрече с коллегами из стран НАТО в Анталье.

"Украина сегодня представляет опасность, поскольку если НАТО и Россия вступят в прямую конфронтацию из-за Украины, это будет означать начало третьей мировой войны", - сказал он, передает телеканал М1.

В связи с этим Сийярто призвал страны НАТО "укрепить красные линии", то есть принять меры, которые позволят избежать конфронтации с РФ. "Давайте еще раз проясним, что для НАТО и России недопустимо вступать в прямой конфликт друг с другом", - указал он.

Министр также обратил внимание, что НАТО является оборонительным альянсом, который должен осуществлять совместную оборону стран - участниц, а "не защиту какого-то внешнего субъекта". "Защита Украины - это не защита НАТО, не защита сообщества", - констатировал он. 

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