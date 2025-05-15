Президент назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении главнокомандующего Сухопутными войсками России Олега Салюкова на должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - следует из текста указа.