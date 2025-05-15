Безопасность
Президент назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза РФ
15 мая 2025 / 20:58
© Владимир Смирнов/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении главнокомандующего Сухопутными войсками России Олега Салюкова на должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - следует из текста указа.