Трамп считает, что урегулирование конфликта на Украине зависит от его встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп полагает, что прогресс в урегулировании конфликта на Украине зависит от того, удастся ли ему встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Ничего не произойдет, пока мы не встретимся с Путиным", - сказал он при общении с журналистами на борту самолета по пути из Катара в ОАЭ. Трансляцию вела пресс-служба Белого дома.

По мнению американского лидера, встреча должна произойти как можно скорее, поскольку "гибнет много людей". Один из журналистов поинтересовался у Трампа, "разочарован" ли он составом российской делегации на переговорах в Стамбуле. Президент ответил, что "ни в чем не разочарован", он "даже не узнавал" о членах делегации.

В минувшее воскресенье Путин предложил властям в Киеве без предварительных условий возобновить в Стамбуле 15 мая прямые переговоры, прерванные Украиной в 2022 году. 14 мая он утвердил состав российской делегации. Ее возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, представлявший страну на переговорах в 2022 году. Кроме того, в делегацию вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.