ТАСС: переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся 16 мая

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле начнутся 16 мая. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает ТАСС.

"Да, 16 мая", - сказал собеседник агентства.

Некоторое время назад глава российской делегации на переговорах помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Владимир Путин поставил задачи и определил переговорную позицию в Стамбуле по итогам совещания со всеми командующими специальной военной операции (СВО).

Мединский отметил, что делегация России обладает всеми необходимыми компетенциями для ведения переговоров, ориентирована на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения.

Путин 11 мая заявил, что Москва предлагает киевским властям возобновить прерванные ими в 2022 году прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.