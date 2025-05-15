AFP: в Словении неизвестные украли бронзовую статую Мелании Трамп

Неизвестные украли бронзовую статую супруги президента США Дональда Трампа Мелании Трамп, установленную вблизи города Севница, где она выросла. Об этом информировало агентство AFP, ссылаясь на источник в местных правоохранительных органах.

Сообщается, что сигнал о краже поступил в полицию 13 мая, на место инцидента выехала группа полицейских, инициировано расследование.

Статуя первой леди США была размещена на дереве недалеко от Севницы в 2020 году. Автор скульптуры американский художник Брэд Дауни отметил, что выражал этой работой протест в отношении миграционной политики Трампа, обращая внимание, что его жена также является иммигранткой.

Деревянная статуя Мелании Трамп, установленная в окрестностях Севницы в июле 2019 года, была сожжена в июле 2020 года.