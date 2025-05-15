Политика
Мерц: новый пакет санкций против России будет принят 20 мая
15 мая 2025 / 22:18
© AP Photo/ Ebrahim Noroozi/ТАСС
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что новый пакет санкций против России готов, он будет утвержден в Брюсселе 20 мая.
"Этот санкционный пакет готов и будет принят в следующий вторник в Брюсселе. Консультации завершены", - отметил он в эфире телеканала ZDF. Вместе с тем, политик уточнил, что рестрикции вступят в силу немедленно.
"Они готовы, они вступают в силу, и готовится новый пакет санкций", - указал глава германского кабмина.