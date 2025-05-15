Мерц: новый пакет санкций против России будет принят 20 мая

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что новый пакет санкций против России готов, он будет утвержден в Брюсселе 20 мая.

"Этот санкционный пакет готов и будет принят в следующий вторник в Брюсселе. Консультации завершены", - отметил он в эфире телеканала ZDF. Вместе с тем, политик уточнил, что рестрикции вступят в силу немедленно.

"Они готовы, они вступают в силу, и готовится новый пакет санкций", - указал глава германского кабмина.