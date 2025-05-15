Трамп отметил, что подумает над переизбранием в 2028 году

Президент США Дональд Трамп отметил, что многие просят его снова баллотироваться на высший государственный пост в 2028 году и он подумает над этим.

"Вы знаете, мы хотим переизбрания. Многие люди советуют это сделать. Подумаю над этим, хотя это очень сложно", - указал он, выступая на американской военной базе Аль-Удейд в Катаре. Политик в шутливой форме предложил лозунг предполагаемой предвыборной кампании: "Трамп-2028: сведем левых с ума".

Вместе с тем Трамп ранее заявлял, что не будет переизбираться на пост главы государства в третий раз.

Согласно принятой в 1951 году 22-й поправке к конституции США, одно и то же лицо может быть избрано президентом не более двух раз. Очередные президентские выборы в стране пройдут в 2028 году.