Политика
Зеленский вылетел из Анкары в Албанию
15 мая 2025 / 22:44
© REUTERS/ Valentyn Ogirenko/ТАСС
Владимир Зеленский завершил визит в Турцию и вылетел в Албанию. Об этом информировал украинский "24-й канал".
Согласно его данным, Зеленский отправился на саммит Европейского политического сообщества, который состоится 16 мая в городе Тирана.
По информации агентства Reuters, борт с Зеленским уже покинул воздушное пространство Турции.
Некоторое время назад Зеленский сообщил, что не поедет в Стамбул. Вместе с тем он заявил об отправке украинской делегации на переговоры с Россией во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.