Зеленский вылетел из Анкары в Албанию

Владимир Зеленский завершил визит в Турцию и вылетел в Албанию. Об этом информировал украинский "24-й канал".

Согласно его данным, Зеленский отправился на саммит Европейского политического сообщества, который состоится 16 мая в городе Тирана.

По информации агентства Reuters, борт с Зеленским уже покинул воздушное пространство Турции.

Некоторое время назад Зеленский сообщил, что не поедет в Стамбул. Вместе с тем он заявил об отправке украинской делегации на переговоры с Россией во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.