Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
15 мая 2025 / 23:46
КОТИРОВКИ
USD
15/05
97.9241
EUR
15/05
104.8872
Новости часа
Зеленский вылетел из Анкары в Албанию Трамп отметил, что подумает над переизбранием в 2028 году
Москва
15 мая 2025 / 23:46
Котировки
USD
15/05
97.9241
0.0000
EUR
15/05
104.8872
0.0000
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Вброс по МН17 нацелен на
срыв визита премьера
Малайзии
Сергей Лавров
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Геополитика
Политика
Зеленский вылетел из Анкары в Албанию
15 мая 2025 / 22:44
Зеленский вылетел из Анкары в Албанию
© REUTERS/ Valentyn Ogirenko/ТАСС

Владимир Зеленский завершил визит в Турцию и вылетел в Албанию. Об этом информировал украинский "24-й канал".

Согласно его данным, Зеленский отправился на саммит Европейского политического сообщества, который состоится 16 мая в городе Тирана.

По информации агентства Reuters, борт с Зеленским уже покинул воздушное пространство Турции.

Некоторое время назад Зеленский сообщил, что не поедет в Стамбул. Вместе с тем он заявил об отправке украинской делегации на переговоры с Россией во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.

Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Вброс по МН17 нацелен на
срыв визита премьера
Малайзии
Сергей Лавров
Все интервью
22:44
Зеленский вылетел из Анкары в Албанию
22:27
Трамп отметил, что подумает над переизбранием в 2028 году
22:18
Мерц: новый пакет санкций против России будет принят 20 мая
21:58
AFP: в Словении неизвестные украли бронзовую статую Мелании Трамп
21:36
ТАСС: переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся 16 мая
21:17
Трамп считает, что урегулирование конфликта на Украине зависит от его встречи с Путиным
20:58
Президент назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза РФ
20:37
Сийярто заявил, что Украина опасна для НАТО
20:18
Мединский: конечная цель переговоров с Украиной - установление мира
19:59
Мерц: сертификация "Северного потока - 2" не планируется
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры