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Нарышкин отметил, что многополярность все более зрима
16 мая 2025 / 10:17
Нарышкин отметил, что многополярность все более зрима
© Сергей Булкин/ ТАСС

Многополярность сегодня обретает все более видимые очертания, на нынешнем этапе как никогда очевидны признаки деградации западноцентричного миропорядка. Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ.

"При всей сложности стоящих перед нами задач можно с уверенностью говорить о том, что многополярность, наступление которой мы с вами прогнозировали и по мере сил приближали, приобретает все более зримое очертание. Сегодня как никогда ранее налицо признаки деградации западноцентричного миропорядка", - отметил он.

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