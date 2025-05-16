Нарышкин отметил, что многополярность все более зрима

Многополярность сегодня обретает все более видимые очертания, на нынешнем этапе как никогда очевидны признаки деградации западноцентричного миропорядка. Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ.

"При всей сложности стоящих перед нами задач можно с уверенностью говорить о том, что многополярность, наступление которой мы с вами прогнозировали и по мере сил приближали, приобретает все более зримое очертание. Сегодня как никогда ранее налицо признаки деградации западноцентричного миропорядка", - отметил он.