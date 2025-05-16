ВСУ признали потерю уже трех истребителей F-16

Украина признала потерю уже трех западных истребителей F-16 с момента их поступления на вооружение ВСУ.

Утром Воздушные силы ВСУ информировали о потере F-16 в ходе нештатной ситуации на борту во время выполнения ночного задания по борьбе с воздушными целями. Место происшествия и характер нештатной ситуации не уточняются.

В понедельник Воздушные силы ВСУ сообщили о гибели пилота F-16 без уточнения подробностей. 13 апреля в Минобороны РФ заявили, что самолет был нейтрализован средствами российской противовоздушной обороны.

О потере первого F-16 Генштаб Украины сообщил в конце августа прошлого года, не приводя деталей происшествия. Согласно данным Воздушных сил ВСУ, истребитель потерпел крушение.

Точное количество переданных Украине самолетов F-16 держится в секрете, однако по примерным цифрам, которые озвучивали представители Киева и западных стран, их не может быть свыше 20.