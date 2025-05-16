В МВД представили портрет мошенника

В российской киберполиции рассказали, как узнать мошенника, подчеркнув, что "враг хитер и опасен", передает ТАСС.

Согласно описанию, составленному управлением по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ, злоумышленник имеет непримечательную внешность и легко сливается с толпой. При этом он изворотлив и хитер, уверен в своем превосходстве и склонен к нарциссизму.

Как отмечается, мошенник технически подкован и является "профессионалом обмана". Они пользуются фишинговыми сайтами, вредоносными программами, поддельными документами, взломанными аккаунтами и средствами анонимности. В управлении также обратили внимание, что мошенники ведут себя слащаво или агрессивно, стараются играть на эмоциях жертвы.

Что касается слабых сторон злоумышленников, в УБК заявили, что они боятся проверки информации и уточняющих вопросов, а если собеседник демонстрирует свои уверенность и осведомленность, то мошенник теряет интерес. При этом лучшая защита от мошенников - это бдительность, указали в киберполиции.