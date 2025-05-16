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Аббас заявил, что число палестинских беженцев превысило 7 млн
16 мая 2025 / 11:29
Аббас заявил, что число палестинских беженцев превысило 7 млн
© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Число палестинских беженцев внутри страны и в других странах составляет более 7 млн. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас, выступая с речью по случаю Ан-Накбы - дня памяти о поражении арабской стороны в Первой арабо-израильской войне.

"То, что израильские оккупационные силы делают уже 19 месяцев на глазах у всего мира, - это преступления геноцида, разрушения и использование голода с целью вытеснения нашего народа из сектора Газа, в дополнение к продолжающемуся преступному воровству территорий Государства Палестина на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме", - приводит его слова палестинское информагентство WAFA.

"Число палестинских беженцев внутри Палестины, в соседних странах и по всему миру составляет более 7 млн. Их страдания продолжаются, особенно в лагерях беженцев в Газе, на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, в Иордании, Ливане и Сирии", - подчеркнул президент. 

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