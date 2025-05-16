Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 16 мая отметился ростом ключевых индексов, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос и составлял 2 847,03 пункта (+0,25%), индекс РТС - также поднимался на 0,25% - до 1 116,72 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи увеличивался на 2,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,142 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и торговался на уровне 2 861,29 пункта (+0,31%), индекс РТС составлял 1 117,48 пункта (+0,31%). Вместе с тем курс китайской валюты составлял 11,1475 рубля (+3,05 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.