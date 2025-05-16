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Безопасность
Мерц заявил об отсутствии планов поставки Украине крылатых ракет Taurus
16 мая 2025 / 11:58
Мерц заявил об отсутствии планов поставки Украине крылатых ракет Taurus
© Nadja Wohlleben/ Getty Images/ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что его страна не планирует передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. 

"В настоящее время этого вопроса нет на повестке дня", - отметил он в эфире телеканала ZDF, отвечая на соответствующий вопрос. Поставка потребует значительного времени ввиду необходимости обучения военных навыкам управления системами, указал глава германского кабмина. Вместе с тем Киев получит крылатые ракеты от Франции и Великобритании, добавил он.

По мнению канцлера, общественность преувеличивает значение Taurus для Украины. Он также обратил внимание, что раньше дискуссия о передаче Taurus Украине велась публично, и это было "стратегическим преимуществом" для России и "стратегическим недостатком для ФРГ". Теперь правительство Германии решило не обнародовать информацию о поставках оружия Киеву, сообщил Мерц.

Ранее Мерц не раз допускал возможность поставок ракет Taurus Украине. При этом даже если он в качестве главы правительства решится на этот шаг, то должен будет заручиться поддержкой Социал-демократической партии Германии, которая выступает младшим партнером в коалиции с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Представители социал-демократов ранее неоднократно выступали против поставок этих ракет. 

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