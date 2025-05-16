Мерц заявил об отсутствии планов поставки Украине крылатых ракет Taurus

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что его страна не планирует передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

"В настоящее время этого вопроса нет на повестке дня", - отметил он в эфире телеканала ZDF, отвечая на соответствующий вопрос. Поставка потребует значительного времени ввиду необходимости обучения военных навыкам управления системами, указал глава германского кабмина. Вместе с тем Киев получит крылатые ракеты от Франции и Великобритании, добавил он.

По мнению канцлера, общественность преувеличивает значение Taurus для Украины. Он также обратил внимание, что раньше дискуссия о передаче Taurus Украине велась публично, и это было "стратегическим преимуществом" для России и "стратегическим недостатком для ФРГ". Теперь правительство Германии решило не обнародовать информацию о поставках оружия Киеву, сообщил Мерц.

Ранее Мерц не раз допускал возможность поставок ракет Taurus Украине. При этом даже если он в качестве главы правительства решится на этот шаг, то должен будет заручиться поддержкой Социал-демократической партии Германии, которая выступает младшим партнером в коалиции с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Представители социал-демократов ранее неоднократно выступали против поставок этих ракет.