Котяков заявил о намерении ознакомиться с идеей о непрерывных выходных с 1 по 9 мая

Инициатива о непрерывных выходных в период с 1 по 9 мая 2026 года требует ознакомления. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков при общении с журналистами.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы от "Единой России" Игорь Антропенко направил обращение министру, в котором просит при составлении производственного календаря на 2026 год учесть предложение введения непрерывных выходных с 1 по 9 мая.

"Давайте я ознакомлюсь с этой идеей, потому что буквально только сегодня утром прочитал в СМИ", - отметил Котяков, отвечая на вопрос ТАСС.