Российские ВС освободили за неделю шесть населенных пунктов в зоне СВО

Российские войска за прошедшую неделю освободили шесть населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что в результате действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Котляровка, Миролюбовка, Михайловка и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). "В ходе активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Торское ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.

Вместе с тем подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вольное Поле в ДНР, заявили в МО РФ.