Нарышкин отметил, что сегодня "и сила, и правда" как никогда на стороне России

Россия четко понимает недопустимость отказа от собственных ценностей, сегодня "и сила, и правда" как никогда на ее стороне. С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников (СОРБ) стран СНГ.

"Сегодня и сила, и правда как никогда на стороне России. Сегодня мы четко осознаем недопустимость отказываться от собственных ценностей и пускаться в погоню за химерами тоталитарного либерализма и глобализма", - указал он.

Нарышкин отметил, что подтверждением тому служит позиция стран глобального Юга, которые "в последние годы избегают втягивания в различные провальные проекты альянсов и форумов за псевдодемократию", предпочитая развивать сотрудничество в рамках таких объединений, как ШОС, БРИКС и другие.