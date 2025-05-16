Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия готовы к предстоящим совместным учениям

Предстоящие совместные учения Белоруссии и России носят оборонительный характер, страны не планируют ни на кого нападать. На этом акцентировал внимание глава белорусского государства Александр Лукашенко при общении с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

Лукашенко отметил, что стороны готовы к учениям и ничего не скрывают от других стран. Минск и Москва демонстрируют открытость в том, что эти маневры имеют исключительно оборонительный характер, сообщает БелТА.

"И ни на кого мы нападать не намерены, как некоторые там думают", - подчеркнул он. Решение об учениях было принято на уровне президентов, уточнил Лукашенко.

Он также подтвердил готовность Минска к учениям, отметив, что военные республики готовы вылететь по плану на российские полигоны, а также принять у себя солдат из России. "В этом плане Москва может не беспокоиться. Мы очень прилично подготовимся", - заверил Лукашенко, добавив, что "белорусская часть, как и на параде, не будет смотреться хуже других элементов".

Проведение белорусско-российских учений "Запад-2025" намечено на середину сентября.