Афганистан может поставлять в Россию фрукты, специи и ковры

Афганистан в рамках взаимной торговли с Россией может предложить фрукты, специи и ковры. Об этом сообщил министр промышленности и торговли в сформированном движением "Талибан" правительстве страны Альхадж Нуруддин Азизи.

"Россия - один из важнейших торговых партнеров Афганистана, и мы думаем, что содействуя торговле и устраняя барьеры, мы можем наращивать уровень торговли между двумя странами. Афганистан имеет высококачественные органические продукты, такие как свежие и сухие фрукты, шафран, ковры, хлопок и другие", - отметил он, выступая на XVI Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum".

"Разведка минеральных ресурсов, сельское хозяйство, энергетика и водные ресурсы - это те отрасли, в которые российские компании могут инвестировать в Афганистане. Наши ресурсы и местоположение способствуют реализации совместных инфраструктурных проектов", - подчеркнул Азизи.

По его словам, Афганистан хотел бы наращивать товарооборот с Россией, так как обе страны имеют потенциал для его развития. "Мы приглашаем компании из России, а также частный сектор инвестировать и участвовать в реализации проектов инфраструктуры Афганистана", - указал министр.

XVI Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 13 по 18 мая в Казани. Участие в мероприятии подтвердили представители более 100 стран.