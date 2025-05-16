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Каллас: Евросоюз готовит новые санкции против энергетического экспорта России
16 мая 2025 / 14:51
Каллас: Евросоюз готовит новые санкции против энергетического экспорта России
© Isabel Infantes - WPA Pool/ Getty Images/ТАСС

Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что в сообществе уже обсуждают 18-й пакет санкций и планируют применить новые ограничения в отношении российского энергетического экспорта.

"У нас готов 17-й пакет санкций, мы ведем работу над 18-м. Очень важно, чтобы были введены новые ограничения против российского энергетического экспорта", - сказала она по прибытии на шестой саммит Европейского политического сообщества в Тирану. Каллас отметила, что с этой целью Еврокомиссия "готовит дорожную карту", которая предусматривает самозапрет стран ЕС закупать российские ресурсы.

17-й пакет санкций еще не принят, предположительно, его должны утвердить министры иностранных дел ЕС 20 мая, после чего он вступит в силу. По информации европейских лидеров, он будет включать внесение в черный список около 70 физических лиц и организаций и более 150 танкеров, транспортирующих российскую нефть.

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