Трамп считает, что нужно встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп полагает, что для урегулирования конфликта на Украине нужна его встреча с главой российского государства Владимиром Путиным.

"Мы должны встретиться. Я думаю, мы сможем урегулировать конфликт. Может быть, и нет. По крайней мере мы это узнаем", - сказал он в беседе с журналистами на борту президентского самолета по пути из Объединенных Арабских Эмиратов в США. Трансляцию вела пресс-служба Белого дома.

В четверг Трамп отмечал, что прогресс в урегулировании конфликта на Украине зависит от того, удастся ли ему встретиться с президентом РФ.