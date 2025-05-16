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Трамп считает, что нужно встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине
16 мая 2025 / 15:11
Трамп считает, что нужно встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине
© EPA-EFE/ Chris Kleponis / POOL/ТАСС

Президент США Дональд Трамп полагает, что для урегулирования конфликта на Украине нужна его встреча с главой российского государства Владимиром Путиным.

"Мы должны встретиться. Я думаю, мы сможем урегулировать конфликт. Может быть, и нет. По крайней мере мы это узнаем", - сказал он в беседе с журналистами на борту президентского самолета по пути из Объединенных Арабских Эмиратов в США. Трансляцию вела пресс-служба Белого дома.

В четверг Трамп отмечал, что прогресс в урегулировании конфликта на Украине зависит от того, удастся ли ему встретиться с президентом РФ. 

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