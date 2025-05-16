SuperJob: большинство россиян поддерживает идею о сокращении рабочего дня для женщин

Большинство жителей России поддерживают инициативу сократить рабочий день для женщин на час, чтобы у них было больше времени на семью, при этом 17% высказались против. Об этом со ссылкой на данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob сообщает ТАСС.

Опрос проводился среди 1 600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. В апреле депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") в беседе с ТАСС предложил сократить рабочий день для женщин хотя бы на один час. Вместе с тем уровень зарплаты предлагается сохранить.

"Согласно опросу, 67% россиян поддержали идею парламентария ("Однозначно за, поскольку у женщин еще много забот дома, и лишний час просто необходим"). 17% респондентов выступили против ("Я за равноправие. Либо всем сократят рабочий день, либо никому"). При этом 16% затруднились с ответом ("Нужно развивать в России и отцовство, чтобы оба родителя равноценно вкладывались в воспитание детей"; "Не во всех сферах возможно реализовать эту идею")", - следует из материалов опроса.

Вместе с тем, по данным опроса, женщины чаще мужчин поддерживали сокращение рабочего дня: 79% против 53% соответственно. Не одобряют инициативу 28% мужчин и 7% россиянок - "Работодатели не будут брать женщин на работу. Бизнесу это невыгодно".