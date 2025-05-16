Фидан оценил нынешний этап урегулирования на Украине как критический

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что сегодняшний этап урегулирования украинского конфликта является критическим. Такое мнение он выразил в приветственном слове перед встречей делегаций России и Украины в Стамбуле.

"Мы рады видеть, что твердая приверженность сторон миру открыла для нас новое окно возможностей. Мы считаем очень важным, что президент РФ Владимир Путин и Владимир Зеленский прислушались к призывам к миру, с которыми выступили наш президент Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп. Готовность Москвы и Киева начать прямые переговоры сделала возможным этот критический нынешний этап", - отметил глава МИД.