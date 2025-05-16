APA: лидеры Армении и Азербайджана встретились в Тиране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в рамках мероприятий саммита Европейского политического сообщества в столице Албании Тиране. Об этом сообщило азербайджанское агентство APA.

Агентство разместило в своем Telegram-канале два видео, где на одном Алиев и Пашинян ведут беседу "на ногах", а на другом сидят друг напротив друга. Позже глава армянского правительства в своем Telegram-канале подтвердил факт встречи. Детали беседы пока не уточняются.

Позже к беседе лидеров двух стран присоединился президент Турции Реджеп Эрдоган, трансляцию встречи ведет Еврокомиссия на своем сайте.

В среду глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что его страна готова незамедлительно подписать и ратифицировать мирное соглашение с Азербайджаном. Со своей стороны, замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов отметил, что Баку готов продолжить двусторонний диалог с Ереваном по вопросам, связанным с нормализацией отношений между обеими странами. По его словам, главными условиями для подписания текста мирного соглашения являются внесение изменений в конституцию Армении, исключающих территориальные претензии к Баку, а также официальное упразднение Минской группы ОБСЕ и связанных с нею структур.