Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
16 мая 2025 / 19:20
КОТИРОВКИ
USD
16/05
97.9241
EUR
16/05
104.8872
Новости часа
В Стокгольме скончался шведский дипломат, подозреваемый в шпионаже В России 43% жителей составляют люди от 18 до 49 лет
Москва
16 мая 2025 / 19:20
Котировки
USD
16/05
97.9241
0.0000
EUR
16/05
104.8872
0.0000
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Вброс по МН17 нацелен на
срыв визита премьера
Малайзии
Сергей Лавров
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / Армения-Азербайждан
Политика
APA: лидеры Армении и Азербайджана встретились в Тиране
16 мая 2025 / 16:07
APA: лидеры Армении и Азербайджана встретились в Тиране
© ТАСС, Валерий Шарифулин/ ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в рамках мероприятий саммита Европейского политического сообщества в столице Албании Тиране. Об этом сообщило азербайджанское агентство APA.

Агентство разместило в своем Telegram-канале два видео, где на одном Алиев и Пашинян ведут беседу "на ногах", а на другом сидят друг напротив друга. Позже глава армянского правительства в своем Telegram-канале подтвердил факт встречи. Детали беседы пока не уточняются.

Позже к беседе лидеров двух стран присоединился президент Турции Реджеп Эрдоган, трансляцию встречи ведет Еврокомиссия на своем сайте.

В среду глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что его страна готова незамедлительно подписать и ратифицировать мирное соглашение с Азербайджаном. Со своей стороны, замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов отметил, что Баку готов продолжить двусторонний диалог с Ереваном по вопросам, связанным с нормализацией отношений между обеими странами. По его словам, главными условиями для подписания текста мирного соглашения являются внесение изменений в конституцию Армении, исключающих территориальные претензии к Баку, а также официальное упразднение Минской группы ОБСЕ и связанных с нею структур. 

Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Вброс по МН17 нацелен на
срыв визита премьера
Малайзии
Сергей Лавров
Все интервью
17:16
В Стокгольме скончался шведский дипломат, подозреваемый в шпионаже
16:59
В России 43% жителей составляют люди от 18 до 49 лет
16:45
Фон дер Ляйен анонсировала санкции в отношении взорванных "Северных потоков"
16:29
Российские средства ПВО за неделю нейтрализовали 930 беспилотников ВСУ
16:07
APA: лидеры Армении и Азербайджана встретились в Тиране
15:46
Фидан оценил нынешний этап урегулирования на Украине как критический
15:31
SuperJob: большинство россиян поддерживает идею о сокращении рабочего дня для женщин
15:11
Трамп считает, что нужно встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине
14:51
Каллас: Евросоюз готовит новые санкции против энергетического экспорта России
14:34
Афганистан может поставлять в Россию фрукты, специи и ковры
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры