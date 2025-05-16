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Российские средства ПВО за неделю нейтрализовали 930 беспилотников ВСУ
16 мая 2025 / 16:29
Российские средства ПВО за неделю нейтрализовали 930 беспилотников ВСУ
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю были нейтрализованы 5 снарядов HIMARS, 930 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 35 авиабомб JDAM Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Всего за все время специальной военной операции (СВО) российскими войсками были уничтожены 57 436 дронов, 35 545 единиц военной спецавтотехники, 24 950 минометов и орудий полевой артиллерии, 23 354 танка и других боевых бронемашин, 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 662 самолета, 605 зенитных ракетных комплексов и 283 вертолета, указали в МО РФ.

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