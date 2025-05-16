Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала "усилить давление на Россию" и анонсировала "новые санкции" в отношении взорванных "Северных потоков", энергетики и финансового сектора РФ. С таким заявлением она выступила по прибытии на шестой саммит Европейского политического сообщества в Тирану.

"Мы готовим санкции против "Северного потока - 1" и "Северного потока - 2", против энергетики и финансового сектора России", - сказала она, не уточняя, когда эти ограничительные меры могут быть утверждены. Фон дер Ляйен в очередной раз призвала повышать давление на Россию, утверждая, что Москва не хочет переговоров по Украине.

Еврокомиссия готовится принять 17-й пакет санкций ЕС. Ожидается, что его должны утвердить министры иностранных дел сообщества 20 мая. По информации европейских лидеров, он будет включать внесение в черный список около 70 физических лиц и организаций, и более 150 танкеров, транспортирующих российскую нефть.