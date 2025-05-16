В России 43% жителей составляют люди от 18 до 49 лет

В России доля людей от 18 до 49 лет составляет 43%, а доля жителей старше трудоспособного возраста - 24%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе расширенного заседания коллегии Минздрава.

"Цифры, которые у нас сложились на начало 2025 года. В структуре населения России граждане в возрасте до 18 лет составляют 20,4%, от 18 до 49 лет - почти 43%, от 50 до верхней границы трудоспособного возраста - 12,8% и старше трудоспособного - 24%", - указала она.

Вице-премьер отметила, что эти показатели для каждого региона должны отражать состав специалистов, которые работают на территории субъекта РФ, и мероприятия, которые система здравоохранения должна соответствующим образом реализовывать.

Она обратила внимание, что президент России Владимир Путин поставил задачу повысить суммарный коэффициент рождаемости в 2030 году до 1,6. Согласно данным за 2024 год, показатель составляет 1,4.

"Важно, что в сельской местности, где на сегодняшний день проживает 25,3% населения страны, суммарный коэффициент рождаемости по-прежнему держится на приемлемом уровне, то есть 1,6. Этот потенциал не должен быть утрачен", - акцентировала Голикова.