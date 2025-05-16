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В Стокгольме скончался шведский дипломат, подозреваемый в шпионаже
16 мая 2025 / 17:16
В Стокгольме скончался шведский дипломат, подозреваемый в шпионаже
© EPA/ ANDERS WIKLUND/ТАСС

Скончался шведский дипломат, задержанный полицией безопасности (СЕПО) в связи с подозрением в шпионаже, а потом отпущенный на свободу. Об этом информировал телеканал SVT, ссылаясь на МИД королевства.

"К сожалению, мы можем подтвердить, что сотрудник дипломатической службы скончался. Из уважения к родственникам мы не будем приводить дополнительные подробности", - следует из комментария ведомства.

По данным газеты Expressen, мужчина совершил самоубийство.

Речь идет о шведском дипломате, который работал в МИД, в нескольких посольствах в разных странах. Предполагаемое преступление произошло в период с 1 по 11 мая. По месту жительства дипломата был проведен обыск, сам подозреваемый отвергал все обвинения.

Как отмечает SVT, СЕПО подозревает связь между дипломатом и внезапной отставкой советника по национальной безопасности Тобиаса Тиберга сразу после назначения последнего.

Адвокат дипломата Антон Странд подверг критике ход задержания подозреваемого, утверждая, что его клиент пережил ужасающую ситуацию. СЕПО указала, что арест прошел спокойно. 

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