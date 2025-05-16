Трамп: Иран хочет вести торговлю с США и будет "очень доволен" сделкой

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран заинтересован в восстановлении торговых отношений с США.

"Иран хочет вести торговлю с США, я не против. Я использую торговые отношения для урегулирования конфликтов и установления мира", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Трамп намекнул на возможность заключения нового соглашения: "Я сказал Ирану: мы заключим сделку, и вы будете действительно очень довольны". Он не уточнил подробности потенциальных договоренностей, но подтвердил свою готовность использовать экономические рычаги в качестве инструмента дипломатии.

Ранее США и Иран при посредничестве Омана провели четыре раунда переговоров по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы исламской республики.