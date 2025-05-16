В Забайкалье с начала года сгорело 1,27 млн га леса

В Забайкальском крае с начала года зафиксировано более 460 лесных пожаров на площади 1,27 млн га. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщает ТАСС.

"С начала года в крае зарегистрировано уже 463 лесных пожара на площади 1,27 млн га и 922 пожара сухой травы на общей площади 63,4 тыс. га", - говорится в сообщении.

Главной причиной возникновения этих пожаров послужил человеческий фактор: нарушение правил пожарной безопасности гражданами, перехлест проводов во время сильного ветра, несанкционированные свалки вблизи дачных кооперативов.

Отмечается, что "с начала года установлены 94 виновника пожаров, включая 40 несовершеннолетних, возбуждены три уголовных дела".

"На сегодняшний день продолжают действовать 35 лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам, включая станцию Кука и село Танха", - указали в МЧС. На защиту от них нацелены 297 подразделений пожарной охраны: свыше 5 тыс. человек и 556 единиц техники.