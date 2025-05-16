Политика
Мединский: Киев запросил прямые переговоры между Путиным и Зеленским
16 мая 2025 / 18:35
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Украинская делегация запросила прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Мы приняли этот запрос к сведению", - сказал он журналистам по итогам встречи с представителями Украины.
Ранее в пятницу состоялись первые с 2022 года прямые переговоры между Москвой и Киевом. Это произошло благодаря трехсторонней встрече Турции, США и Украины, а также взаимодействию Мединского с американской стороной.